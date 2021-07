Mais de 35% da população do AC já recebeu primeira dose da vacina contra Covid-19

Das mais de 686 mil vacinas que o Acre recebeu até esta quinta-feira (22), em um investimento de R$ 26,5 milhões, 444.500 foram aplicadas, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Pouco mais de 329 mil pessoas foram imunizadas com a primeira dose – em uma porcentagem de 36,85% da população acreana -, outras 104.216 com a segunda e pouco mais de 8 mil com dose única.

O total de acreanos completamente imunizados chega a 112.674.

O Acre recebeu nesta quarta-feira (21) o maior lote já disponibilizado pelo Governo Federal desde o início do esquema de imunização.

Pouco mais de 130 mil doses da Astrazeneca e Pfizer desembarcaram no Aeroporto Internacional de Rio Branco e foram distribuídas aos municípios e à capital.