Mais de 60 professores efetivos tomarão posse na próxima segunda, anuncia Governo do AC

Na próxima segunda-feira (19), o Governo do Acre realiza a cerimônia de posse dos professores aprovados no concurso efetivo da Educação, que atuarão em Rio Branco e no interior do Estado.

Dos 61 profissionais convocados, 56 apresentaram toda a documentação exigida e tomarão posse nas vagas distribuídas nos municípios de Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá. Somente em Rio Branco são 27 professores.

Na mesma cerimônia, em torno de 20 professores aprovados nos processos seletivos temporários também serão recebidos pela Secretaria de Educação. Eles foram convocados no final de junho, efetivaram suas lotações e já estão inseridos no ano letivo em execução, tendo participado desde o início do mês das formações promovidas pela diretoria de Ensino da SEE e equipes gestoras escolares.