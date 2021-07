Mazinho abre o jogo sobre realização da ExpoSena e não descarta mega show nacional; confira

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos polêmicos: @douglasricher

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, bateu papo com esse colunista nesta segunda-feira (19) e revelou que não descarta a possibilidade de realizar ainda este ano a maior festa agropecuária da região do Purus, a ExpoSena.

De acordo com Mazinho, a resposta oficial sobre o evento deve ser anunciada no dia 10 de agosto, após dados e recomendações do Comitê do Covid. Mazinho também revelou que pretende trazer uma atração de renome nacional no pacote de shows do evento.

“Devo fazer sim, a nossa festa. Tenho só que aguardar, pois quero anunciar oficialmente para o mês de agosto, tipo lá para o dia 10, por aí, para mim ter a certeza melhor sobre a questão dos dados da Covid”, disse Mazinho.