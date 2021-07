Nicole Bahls revela se está e novo romance após se separar de Marcelo Bimbi

Nicole Bahls, de 36 anos de idade, que acabou de se separar de Marcelo Bimbi, publicou uma foto neste domingo (25) um tanto quanto polêmica segundo os seus seguidores. A influenciadora digital postou uma homenagem para David Brazil pelo seu aniversário neste domingo (25) com uma imagem do casamento com o ex-marido, em que ele foi padrinho.

Um usuário, então, prontamente se sentiu confuso e questionou a modelo com uma mensagem: “Eu não entendi. Ela acabou de se separar e postou uma foto do casamento para homenagear um amigo. Amigo que foi padrinho de um casamento que acabou. Doideira”, disse o seguidor.

Nicole fez questão de responder a mensagem alegando que não tinha motivo nenhum para não usar a foto: “Maturidade, não é porque me separei que tenho que esquecer tudo de um dia pro outro. As coisas acontecem naturalmente no tempo de Deus e como ele achar melhor. E não tem outra pessoa na minha vida ainda, então, problema nenhum a foto ser do meu casamento”, rebateu a modelo.