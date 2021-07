Oficiais da embaixada dos EUA no Brasil vêm ao Acre para fortalecer ações na Segurança Pública

O governador Gladson Cameli recebeu em seu gabinete, no Palácio Rio Branco, nesta segunda-feira (19), uma comitiva oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. “Este é um momento ímpar para o estado”, definiu o governador.

Segundo ele, a visita representa o estreitamento das relações do governo do Acre com os Estados Unidos. “Essa é a hora de reforçarmos a importância de parceria com o governo americano para qualificarmos ainda mais as nossas forças de segurança no combate ao crime, principalmente nas fronteiras”, disse o governador, ao revelar o real motivo do encontro.

Os oficiais da Embaixada dos EUA vieram acompanhar o trabalho do governo do Acre em relação segurança pública. “Parabenizo aqui o secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar, pelo trabalho que tem levado a presença do Estado à população, como é o caso do Sejusp Itinerante”, disse o governador, após o encontro.