Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Em situações opostas, Palmeiras e Grêmio se enfrentam pela décima rodada do campeonato brasileiro. Enquanto o Verdão busca pela quarta vitória seguida, que pode dar a liderança ao time comandado por Abel, os gaúchos ainda não sabem o que é vencer e vão a campo com técnico interino.

Pelo lado do Alviverde, a grande expectativa é pela volta de Dudu. Regularizado, o meia pode fazer a sua reestreia já nessa rodada. Como não participa de uma partida oficial desde março, quando ficou definida sua saída do Al Duhail, do Catar, ele deve começar a partida no banco de reserva.

Com a reta final da Copa América, o técnico português contará com as voltas do paraguaio Gustavo Gómez, além do uruguaio Matias Vinã, que foram eliminados nas quartas da competição, Kuscevic, suspenso, e Mayke, lesionado, voltar a ficar a disposição do comandante. Por outro lado, Marcos Rocha está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Sport e Luiz Adriano treinou em separado.

Do outro lado, o Grêmio entra em campo em crise. Sem vitórias até o momento, Tiago Nunes foi demitido após o revés contra o Atlético-GO. No banco de reservas, o tricolor terá Thiago Gomes, que assume o time até uma nova contratação. Para o jogo, ele poderá colocar o que tem de melhor, já que ninguém está lesionado ou suspenso.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Palmeiras: Jailson; Gabriel Menino, Gustavo Gómez, Luan e Viña ; Felipe Melo, Zé Rafael, Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira

Grêmio: Brenno; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Victor Bobsin, Matheus Henrique e Jean Pyerre; Douglas Costa, Diego Souza e Ferreira. Técnico: Thiago Gomes (Interino)

Data: Quarta-feira (07/07)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Transmissão: Premiere