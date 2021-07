Pedro Longo realiza palestra sobre o cenário econômico do Acre para empresários paulistas

O deputado Pedro Longo aproveitou o recesso parlamentar da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para cumprir agenda externa nesta semana.

Ele foi convidado para apresentar aos membros do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp) o cenário econômico do Acre.

Longo foi recebido pelo presidente do Sinicesp, Luiz Albert Kamilos, e demais empresários.

O líder do governo estreitou as relações entre o sindicato e o estado acreano, desdobrando as possibilidades de investimentos futuros em infraestrutura e outras trocas comerciais.

“Me senti muito honrado ao receber este convite para apresentar a realidade do nosso Acre para um grupo tão importante como o da Sinicesp, que vem obtendo avanços significativos nos últimos anos. A ideia é estreitar mais ainda os vínculos para possíveis acordos e investimentos”, comentou o parlamentar.

Mais de 800 empresas estão atualmente associadas à Sinicesp.

Luiz Albert agradeceu a disposição do deputado para compartilhar com os empreendedores informações importantes sobre o Acre e demonstrou entusiasmo com a parceria.

“Estamos abertos à essa experiência de troca que, com certeza, será muito promissora. A vinda do deputado Pedro Longo para São Paulo e a sua disposição para estar aqui conosco falando sobre o seu Estado mostram que essa parceria tem tudo para dar certo”, destacou o presidente.

Na ocasião, Longo destacou que o Acre está pronto pra receber investimentos e obras estruturantes, destacando a segurança energética em face da integração ao sistema nacional e a conexão com o mercado andino através da rodovia transpacífica.

Sobre o Sinicesp

O sindicato abrange a construção, recuperação, reforço, melhoramento, manutenção, sinalização, conservação e operação de estradas, barragens, hidrelétricas, termoelétricas, metrôs, ferrovias, hidrovias, túneis, eclusas, dragagem, drenagem, aeroportos, portos, canais, dutos, montagem industrial, pontes, viadutos, obras de saneamento, aterros sanitários, pavimentação e obras de terraplenagem em geral. Atuando com dinamismo e objetividade desde sua fundação, em 6 de dezembro de 1968, o Sinicesp trabalha em favor da economia de mercado e da livre iniciativa, por entender que a construção permeia todos os demais ramos da atividade humana.