Prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá diz que não apoia candidatura de Mazinho Serafim para a Câmara Federal

O prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá, do MDB, negou, na noite desta segunda-feira (19) qualquer compromisso de apoio a uma possível candidatura do prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, a deputado federal mesmo que seja candidato por seu Partido, no ano que vem.

O prefeito também negou que seu irmão José Altamir seja candidato a deputado estadual com o apoio do prefeito. Informações neste sentido foram publicadas na coluna política “Tião Maia Escreve” a partir de informações de pessoas próxima ao prefeito de Sena Madureira.

“Sua fonte está errada. Inclusive meu candidato a deputado federal não é nem ele”, disse o prefeito, referindo-se ao colega de Sena Madureira. “Meu federal será o Flaviano Melo, se ele for candidato à reeleição”, acrescentou.

Tanízio Sá disse que ele e sua família estão compromissados com a reeleição do governador Gladson Cameli.

“Eu e meus irmãos vamos de Gladson e vamos apoiar o senador que ele indicar”, disse Sá. O prefeito de Manuel urbano é irmão de Tamir de Sá, prefeito de Santa Rosa do Purus.