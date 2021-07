Prefeitura abre processo seletivo com vagas para Semsa; remuneração chega a R$ 8,3 mil

As 18 vagas disponíveis estão distribuídas entre oito para Analista Desenvolvedor de Software, com remuneração de R$ 8.313,61; e dez (sendo uma para pessoa com deficiência) para o cargo de Assistente em Tecnologia da Informação, com salário de R$ 2.667,85. Para ambos, a jornada é de 40 horas semanais.

Os candidatos que efetivarem inscrições online, com todas as informações e documentos enviados, terão suas informações analisadas e avaliadas, via sistema eletrônico, pela Comissão do Processo Seletivo Simplificado. A classificação será realizada mediante a soma decrescente dos pontos obtidos na titulação e na experiência, conforme estabelecido no edital do PSS.