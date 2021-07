Prefeitura de Sena convoca aprovados em processo seletivo da educação; veja lista

A prefeitura de Sena Madureira convocou professores aprovados no processo seletivo para o cargo de professor de licenciatura plena para o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

São três professores que estão sendo chamados para atuar no Atendimento Educacional Especializado.

Os candidatos devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, no dia 30 de julho, 02 e 03 de agosto, entre 8h e 12h ou das 14h às 17h, com todos os documentos exigidos para a contratação de acordo com o edital.

O candidato que não comparecer nos dias e horário relacionados na convocação será automaticamente eliminado do processo seletivo.

Veja a lista de aprovados e documentos necessários clicando AQUI.