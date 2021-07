Sena Madureira perde Dona Amazonas, mãe do professor Boim, vítima da Covid-19

Faleceu na noite de domingo (11), em Rio Branco, a senhora Herotildes Severo da Costa, de 84 anos, conhecida popularmente em Sena Madureira como Dona Amazonas. Ela foi vítima da Covid-19.

Após ser diagnosticada com a doença, deu entrada na unidade de saúde de Sena e em seguida, em razão do agravamento do caso, foi transferida para o Into, onde se encontrava na UTI.

Dona Amazonas era bastante conhecida em Sena Madureira. O professor Rivaldo Severo da Costa (Boim), ex-diretor da Rádio Difusora, filho de dona Amazonas, comunicou o falecimento da mãe através das rádios e de seu Facebook. “Mamãe foi morar na Mansão Celestial!!!”, escreveu Boim em sua página do Facebook.

Entre amigos e familiares, o clima é de total consternação