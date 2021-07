Teste de memória: lembre como era o Barcelona antes de Lionel Messi

É difícil pensar no Barcelona e não pensar em Lionel Messi. Assim como é quase impossível pensar no time e tentar lembrar de como era antes do craque argentino. Em 2021/22, existe a chance de Messi e Barcelona não serem mais uma coisa só.

O contrato do camisa 10 com o clube catalão terminou na última quarta-feira (30/6) e, na teoria, ele está livre no mercado para assinar com outra equipe.

Na prática a situação é outra, pois Messi ainda não decidiu seu futuro e está focado na Copa América.

Entretanto, com essa possibilidade na mesa, o Metrópoles julgou interessante lembrar quando isso aconteceu pela última e como foi o desempenho do Barcelona a última vez que Messi não esteve no time.

Segundo o site oGol, a primeira vez que Lionel passou a integrar o time profissional do Barça em 2003/04, apesar de só ter estreado em 2004/05.

Portanto, a temporada de 2002/03 foi a última que o mundo viu um Barcelona sem o argentino.

Naquele período o time titular tinha: Roberto Bonano, Michael Reiziger, Frank de Boer (recentemente demitido da seleção holandesa), Patrik Andersson, Carles Puyol, Thiago Motta, Luis Henrique (atual técnico da Espanha), Xavi, Javier Saviola, Patrick Kluivert e Marc Overmars.

E, além deles, os técnicos Radomir Antic e Louis van Gaal — os dois passaram pelo comando do clube naquela temporada — ainda contavam com Victor Valdés, Iniesta ainda no início da carreira, Riquelme e o brasileiro Geovanni, ex-Cruzeiro.

Aquele elenco, terminou a temporada com apenas um título, da Copa do Rei. Na La Liga, ficaram em 6º e na Champions League caíram nas quartas de final diante da Juventus — naquela época, o mata-mata já começava nas quartas.