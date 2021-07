Vídeo: Homem corta a própria garganta; caso choca comunidade de Capixaba

Um homem conhecido por “Marquinhos” cometeu uma fatalidade há pouco, no Bairro Conquista, no município de Capixaba. O rapaz de aproximadamente 28 anos seria dependente químico. No vídeo, ele aparece com um terçado em punho, realizando cortes em seu pescoço.

A comunidade e policiais militares tentam convencer Marquinhos a não se matar. Um grupo de evangélicos também se aproxima e começa a conversar com ele. As pessoas evitam se aproximar, enquanto o rapaz se mantém calado, próximo a um cercado de madeira, na área central do município.

Após isso, Marquinos sai rapidamente do local e entra numa propriedade particular. Lá dentro, ele fez um corte profundo na garganta. Quando a polícia chegou, depois de tentar evitar o suicídio, Marquinhos já estava sem vida. O corpo estava sendo trazido ao Instituto Médico Legal (IML) por volta de 11:20hr.

VÍDEO