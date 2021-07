Zilu Godói, aos 63 anos, surge com roupa íntima minúscula e deixa marmanjos babando: “Gostosa”

Na tarde deste domingo (25), Zilu Godói surpreendeu seus seguidores nas redes sociais. Isso porque, no auge de seus 63 anos, a socialite, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, surgiu apenas com um biquíni minúsculo, deixando seu grande corpo em evidência.

A princípio, por estar residindo em Miami, nos Estados Unidos, desde antes do início da pandemia do novo coronavírus, a empresária está curtindo o verão estadunidense como ninguém, na companhia de seu noivo, Antônio. “Domingo de sol em Orlando! Boa semana, meus amores…”, escreveu na legenda. Além disso, Zilu não passou despercebida por seus admiradores, já que recebeu mais de 70 mil curtidas em menos de 24 horas. Nos comentários, inúmeros internautas fizeram questão de ressaltar sobre seu porte físico, de dar inveja a inúmeras novinhas. “Maravilhosa…Vc sim representa a nós mulheres!”, escreveu uma seguidora. “Elegante, fina, uma grande mulher!”, disse outra. Em seguida, um rapaz resolveu ser mais ousado na publicação da mãe de Wanessa. “Gostosa, não sei como o Zezé te trocou, eu daria todo o valor que merece!!”, disse. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!