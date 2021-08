Alan Rick é o único deputado do AC em lista para Prêmio Congresso em Foco 2021

O deputado federal Alan Rick (DEM-AC) é o único da bancada do Acre, que tem oito deputados e três senadores, a ter seu nome indicado em lista preliminar do site Congresso em Foco, um portal de notícias de Brasília e especializado em noticiário político a partir do Congresso Nacional, a ser reconhecido em premiação por suas atividades políticas. A promoção é feita anualmente e os indicados ficam aptos a concorrer nas duas categorias gerais da premiação mais importante e aguardada da política brasileira. A festa de entrega dos prêmios, realizada sempre em Brasília, é uma miniatura de uma espécie de Oscar da política brasileira.

De acordo com o regulamento do Prêmio Congresso em Foco 2021, podem disputar nas categorias de “Melhores no Senado” e “Melhores na Câmara” senadores e deputados que exerceram o mandato por ao menos 60 dias neste ano e não são investigados por suspeita de práticas criminosas, nem respondem a ações penais ou de improbidade administrativa. O regulamento também permite a exclusão “parlamentar que, por atos e declarações, fizer a apologia da tortura, da violência e de outras práticas em flagrante confronto com o exercício dos direitos humanos fundamentais”.

Os congressistas excluídos da relação inicial poderão reivindicar, até 26 de agosto de 2021, a sua inclusão na lista, munidos dos documentos e informações pertinentes. Também é possível, a qualquer pessoa interessada, contestar a inclusão de nomes indevidamente constantes da relação de aptos. A relação final dos concorrentes será divulgada no próximo dia 30.

A votação na internet começa no próximo dia 1º e vai até 30 de setembro. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 21 de outubro. De acordo com a organização, o prêmio tem como principais objetivos fortalecer a democracia, estimular a cidadania a avaliar o desempenho de deputados e senadores e valorizar aqueles que, no entendimento da sociedade, melhor a representa.

Em 2021, além das categorias gerais de “Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado”, estarão em disputa três categorias especiais: “Defesa da Educação” e “Clima e Sustentabilidade”, já consagradas em outras edições, e “Mulheres na Política”, uma das novidades do regulamento deste ano. A relação preliminar dos aptos a concorrer nas duas primeiras será divulgada até a próxima segunda-feira (23).

A nova categoria especial, “Mulheres na Política”, será aberta à participação de todas as congressistas aptas a disputar os prêmios principais (“Melhores na Câmara” e “Melhores no Senado”). A intenção é brindar as deputadas e as senadoras que mais se destacarem na defesa de propostas legislativas relacionadas à igualdade de gênero ou que mais contribuírem para o aumento da representatividade política feminina.

Para as duas demais categorias, está sendo analisado o efetivo desempenho dos congressistas na “proteção dos recursos naturais e do clima” e na “promoção de uma educação inclusiva e de qualidade” antes da divulgação das respectivas listas. A categoria “Clima e Sustentabilidade” é apoiada pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), enquanto o movimento Todos Pela Educação apoia a categoria “Defesa da Educação”.

Assim como nas edições passadas, os parlamentares premiados serão definidos por três grupos: pelo público, em votação aberta na internet; por 25 jornalistas que acompanham o Congresso para diferentes veículos jornalísticos; e por um júri especializado composto por seis integrantes.