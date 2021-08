Ana Paula Araújo, após barraco com Chico Pinheiro, detona em recado público: “Não sou obrigada”

Ana Paula Araújo se tornou uma das grandes jornalistas da Globo. Atualmente, por exemplo, a âncora comanda o Bom Dia Brasil, mas teve passagens por vários telejornais antes de chegar na bancada do matinal. Contudo, a apresentadora pode dizer que chegou a um dos postos mais altos da emissora.

Além do sucesso que vem fazendo na televisão, Ana Paula tem se mostrado presente também nas redes sociais. Nesta semana, a apresentadora compartilhou uma imagem onde aparece tomando seu chá da tarde. Mas, o que chamou atenção acabou sendo a frase estampada no objeto.

“Não sou obrigada a nada”, dizia a mensagem. Além disso, Ana Paula Araújo destacou a mensagem: “Chá da tarde com direito àquele recadinho maroto 😏 #naosouobrigada”. Assim, os internautas aproveitaram a publicação para concordar com a frase da jornalista e disseram que estavam na mesma sintonia.

ANA PAULA ARAÚJO TEM BRIGA REVELADA COM CHICO PINHEIRO

Quem acompanha o Bom Dia Brasil deve saber que Chico Pinheiro permaneceu afastado do Bom Dia Brasil por mais de um ano. O motivo, no entanto, acabou sendo a pandemia da Covid-19. Mas, bastou o jornalista aparecer na emissora em julho para as confusões nos bastidores se iniciarem.

Alguns rumores dão conta que Ana Paula e Chico Pinheiro não se dão nada bem. De acordo com informações veiculados pelo site TV Pop, a jornalista demonstrou pouca animação com o retorno do colega. Além disso, ela teria se recusado a gravar chamadas com o companheiro de trabalho.