Filha de 11 anos vê mãe ser morta pelo pai e avisa família em grupo de mensagem

Andressa Fernandes Teixeira, de 29 anos, foi assassinada pelo marido Willames Monteiro na frente da filha, de 11, nesse sábado (20), de acordo com a investigação. Nesta segunda-feira (22), a Polícia Civil deu mais detalhes do caso e informou que a própria menina que avisou a família sobre o feminicídio, ao mandar mensagens em um grupo com os familiares.