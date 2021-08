Anitta ganhou R$ 7 milhões com tatuagem anal, diz ex-BBB Wagner Santiago

O ex-BBB Wagner Santiago avaliou, durante uma entrevista ao podcast “4talkcast”, o quanto Anitta recebeu com o vídeo de sua tatuagem no ânus. Wagner, assim como a cantora, tem um perfil no site de conteúdo adulto OnlyFans, em que os inscritos devem pagar um valor mensal para consumir o conteúdo.

“Cobro 15 dólares por mês pra quem está inscrito, mas no meu caso quero diminuir a exposição cada vez mais e deixar só a parte sensual. A Anitta ganhou sete milhões com o vídeo da tatuagem no ânus”, disse. Ainda neste mês, Wagner teve um de seus vídeos vazados da plataforma, e revelou se incomodar com o julgamento alheio, mas não cultiva “ressaca moral”.

“Não tenho, porque o dinheiro entra. Não tenho porque eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos ano que vem, e a gente vai dar uma festa de arromba pra ela, porque eu já não tenho mais boleto vencendo”, explicou. O ex-BBB ainda disse que após o vazamento do vídeo, seu faturamento dobrou.