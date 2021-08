VAZOU: Web fica em polvorosa com vídeos íntimos de ex de Gleici Damasceno recebendo ‘beijo grego’

Depois de ter alguns nudes vazados na internet, especialmente em páginas no Twitter, o BBB e ex-namorado da acreana Gleici Damasceno, Wagner Santiago, foi exposto ainda nesta semana após a divulgação de um vídeo seu sendo “dedado” por uma mulher.

As imagens que mostram os momentos picantes, incluindo o famosos “beijo grego”, foram compartilhadas com a reportagem do ContilNet.

Ao site Extra, o famoso disse que vai tomar providências judiciais sobre o compartilhamento das imagens.

“É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no Onlyfans. Estou tomando providências, sim ou claro?”, disse Wagner.

Wagner trabalha com a produção de conteúdos eróticos na internet, mas são exclusivos para assinantes.