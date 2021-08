Após sucesso do Rodízio dos Brocados, restaurante procura mulher que coma 20 fatias ou mais

As olimpíadas de Tóquio já estão acabando, mas a competição para continuar achando os “brocados” e “brocadas” de Rio Branco ainda continua a todo vapor. Após o sucesso do Rodízio dos Brocados que premia homens que conseguirem comer 35 fatias de pizza ou mais, o restaurante e pizzaria A Princesinha decidiu estender a promoção para a modalidade feminina.

O chamado “Rodízio das Mulheres Brocadas” consiste em comer 20 fatias em apenas 45 minutos. Até o momento, nenhuma concorrente conseguiu o feito. “A que comeu mais foi 16 fatias”, disse o empresário Ramon Olivier.

Para participar, basta fazer a reserva através do número de WhatsApp 68 99943-2112. Se não comer os vinte pedaços propostos, a concorrente terá que pagar o valor do rodízio, equivalente a R$35 no dinheiro ou R$39 no cartão. A vencedora, por sua vez, ganhará um almoço para casal no Rodízio de Carnes Nobres e ainda levará uma medalha de mulher mais brocada da cidade.