Bolsonaro vai a Manaus na quarta entregar 500 imóveis em bairro periférico

O presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) vem a Manaus (AM) na próxima quarta-feira (18). Ao lado do prefeito da capital amazonense, David Almeida (PODEMOS), o presidente entrega à comunidade 500 apartamentos do residencial de interesse social Cidadão Manauara 2, etapa B, na Rua Apuiuna, nº 354, Santa Etelvina, zona Norte da cidade.

Mesmo com o arrefecimento da pandemia do novo coronavirus, a Prefeitura de Manauas emitiu nota dizendo que a inauguração será restrita, para evitar aglomerações, com os cuidados de distanciamento e uso de máscara.

“Entregar moradias dignas à população mostra respeito com o dinheiro público e o resgate da cidadania dessas famílias. Somos muito gratos por realizar esse sonho para centenas de pessoas em Manaus”, disse o prefeito David Almeida, no comunicado da Prefeitura.

Com 23.981,39 metros quadrados de área construída, o conjunto multifamiliar segue o padrão de edificações de imóveis econômicos, com padrão de qualidade, tendo 25 blocos, com 20 apartamentos cada. Tem área de lazer, três playgrounds, quadra poliesportiva, quadra de areia, centro social e áreas comuns.

“Esse é um empreendimento contratado com recursos federais e financiamento da Caixa Econômica. As etapas foram todas cumpridas com transparência, e o sorteio realizado pela Caixa, com coordenação e banco de dados da Prefeitura de Manaus “, ressaltou David Almeida.

Os 500 apartamentos fazem parte do programa habitacional da Prefeitura de Manaus e integram o programa federal “Casa Verde e Amarela”. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou, no primeiro semestre, R$ 607,5 milhões para garantir ações ligadas à habitação dentro do programa e entregou 191,7 mil unidades habitacionais nos seis primeiros meses deste ano.

“Estamos resgatando parte da esperança e dignidade de pessoas que necessitam de habitação, atendendo proposta de campanha do prefeito David Almeida, de oferecer para a cidade uma política habitacional e de regularização urbana”, afirmou o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Carlos Valente.