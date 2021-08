Caravana da Vacinação em Plácido de Castro e Xapuri aplicou mais de 1,2 mil doses

“Eu não ia tomar essa vacina, não. Mas já que vocês vieram até aqui, falando isso [explicando a importância de se imunizar], eu vou tomar”, disse dona Maria de Lurdes, de 55 anos, durante o arrastão feito em Plácido de Castro – uma das ações realizadas durante a Caravana da Vacinação.

Nos dias 3 e 4, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), desenvolveu a Caravana da Vacinação em Plácido de Castro e também em Xapuri, visando contribuir para o processo de imunização nos municípios. Foram aplicadas mais de 1,2 doses durante a ação.

As próximas cidades a receber a Caravana serão Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia, Capixaba e Epitaciolândia. As datas, horários e locais ainda serão definidos e divulgados. A Caravana da Vacinação contra a Covid-19 disponibiliza primeiras e segundas doses, para garantir o esquema vacinal completo.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, acompanhou o arrastão que foi realizado em Plácido de Castro, indo às casas e conversando com os moradores, desmistificando as falsas notícias divulgadas sobre a vacina contra a Covid-19.

“É uma grata satisfação poder acompanhar a nossa equipe de imunização e conversar com as pessoas, olhar nos olhos e dizer para elas o quanto é importante tomar a vacina contra a Covid-19. Agradeço muito ao nosso governador Gladson Cameli, que não tem medido esforços no combate à doença”, destacou a secretária Saúde.

Os números da imunização em Plácido de Castro e Xapuri

Doses aplicadas em Plácido de Castro

Primeira dose: 396

Segunda dose: 402

Doses aplicadas em Xapuri

Primeira dose: 365

Segunda dose: 80

Total de doses aplicadas nos dois municípios: 1.243