Covid-19: Idoso e filho com suspeita de variante Delta no AC teriam ido a festa; Saúde monitora grupo

O filho do idoso de 86 anos que foi internado no Instituto de Traumatologia do Acre (Into) na semana passada após ser diagnosticado com Covid-19, também testou positivo para a doença. O mais grave na situação, é que o senhor, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pode estar com a variante Delta e tê-la trazido do Rio de Janeiro.

Segundo repassado ao ContilNet pelo secretário municipal Frank Lima, o idoso e o filho dele participaram de uma festa de aniversário onde tiveram contato com várias pessoas. “Todas essas pessoas já foram identificadas e estão sendo monitoradas”, explicou o secretário, enfatizando que não há confirmação da variante no Acre, mas o alerta foi acendido, principalmente pelo positivo dos dois, “que vieram do Rio de Janeiro, onde a variante é predominante”, disse.

O idoso foi internado no Into na segunda-feira (16). O exame do pai e do filho deram ‘sugestivos’ para a variante Delta, conforme informou a Sesacre em nota enviada à imprensa no domingo (23). Além do caso dos dois, outros 11 sugestivos para a variante foram identificados.

Os 13 exames serão encaminhadas para o sequenciamento genômico realizado pelo Instituto Evandro Chagas que pode confirmar ou não a infecção pela variante.