Covid-19: Nesta segunda-feira não há nenhum morador internado no Hospital de Sena Madureira 

O Hospital João Câncio Fernandes, por intermédio de Michael Kelles, Diretor administrativo, confirmou que nesta segunda-feira (30), não tem nenhum morador internado na unidade em decorrência da Covid-19. Na semana passada, também não houve maiores dificuldades nesse sentido no hospital local.

“Com a desativação do hospital de campanha, a Sesacre fez adaptações e instalou uma ala dentro do Hospital João Câncio Fernandes para atender pacientes com a Covid-19. Graças a Deus, o número de internações vem caindo consideravelmente nos últimos meses”, destacou Michael.

A realidade atual é bem diferente do que o verificado no início do ano. Para se ter uma ideia, nos meses de março e abril, em um único dia foram confirmados mais de 100 casos da covid e o hospital de campanha ficou totalmente lotado com moradores internados.

Com o avanço da vacinação, essa realidade vem mudando em Sena Madureira.

Até agora, segundo dados do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, 21.389 moradores já tomaram a primeira dose da vacina em Sena.