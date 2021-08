Criança decide comemorar aniversário com garis no AC: “Fica na esperança de vê-los todos os dias”

Um gesto de carinho protagonizado pelo menino Mateus Leite, que mora em Rio Branco com os pais, chamou atenção dos internautas na tarde da última sexta-feira (06). A criança, que faz dois aninhos neste domingo (08), decidiu que queria iniciar as comemorações com os amiguinhos que ajudam a deixar a cidade mais limpa e organizada: os garis.

Segundo a mãe do Mateus, a ideia de fazer um aniversário com o tema de caminhão de coleta surgiu a partir da relação de amizade que eles acabaram criando com o passar do tempo. “Nosso filho adora ver o caminhão da coleta. Escuta o barulho de longe e já fica na esperança de vê-los”, disse.

Ela complementou que o “loirinho”, apelido este dado pelos rapazes da coleta ao pequeno, ficou encantado quando recebeu os ilustres convidados na festinha. “Como o aniversário dele será neste domingo, e iremos comemorar no município de Feijó, achamos justo fazer um bolinho para eles. A felicidade e emoção marcou nosso dia, e de uma forma especial, o dele”, finalizou.

Confira alguns registros do pequeno com os amigos na comemoração!