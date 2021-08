Em live de Marcos Mion, aluno com autismo ganha vaga em nova escola após ser barrado em aula presencial

O caso do menino Gustavo ganhou repercussão nacional após Mabel gravar um vídeo emocionada e desabafar sobre a retirada do filho da escola filantrópica.

De acordo com Mion, que é pai de um filho com espectro autista e levanta a bandeira da causa, a conversa teve o intuito de dar voz à mãe, para assim buscar os direitos das crianças com autismo.

Durante a live, Hildon ofereceu uma vaga para Gustavo na escola municipal Antônio Ferreira, unidade de ensino estruturada para receber alunos com deficiências. E foi aceita pela mãe. Conforme o prefeito, todas as 141 escolas da rede municipal estão capacitadas para receberem alunos com qualquer deficiência, inclusive os com autismo.