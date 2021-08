Em menos de 1 mês, Globo perde 3 lendas da TV: ‘Uma tristeza atrás da outra’

O país lamentou a perda de 3 nomes lendários da TV brasileira, todos no decorrer destes últimos 30 dias. Sem trégua, a Covid-19 segue tirando vidas de anônimos e famosos, mesmo quem já estava imunizado contra a doença não escapou, como o caso de Tarcísio Meira.

Tarcísio foi a mais recente perda da dramaturgia nacional, nome consagrado e conhecido por todos, atuou com destaque por décadas na maior emissora do Brasil, a Rede Globo, na maioria das vezes com papéis de ‘bom moço’, tendo no currículo, mais de 40 anos de trabalhos.