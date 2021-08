Estação Espacial Internacional ficará visível em Rio Branco neste sábado; saiba como vê-la

Orbitando cerca de 420 km acima de nós, a Estação Espacial Internacional (ISS-International Space Station), o laboratório orbital poderá ser visualizado pelos riobranquenses neste sábado (14). Ela estará visível a olho nu como uma “estrela” brilhante cortando o céu rapidamente.

De acordo com o pesquisador Davi Friale, “Poderá ser vista facilmente por todos, com brilho intenso. Exatamente, às 18h5min, ela aparecerá no horizonte noroeste (à direita do local onde o Sol se põe). Às 18h8min, a estação estará na posição mais próxima da capital acreana, cerca de 60 graus acima do horizonte sudoeste, Às 18h11min, desaparecerá na sombra da Terra, no horizonte sudeste da capital acreana”, explicou.

Veja no mapa:

A ISS é um laboratório para estudos científicos permanentemente. Há laboratórios de diferentes áreas de conhecimento, como: astrobiologia, astronomia, meteorologia, Física e outras. Habitado há mais de 20 anos, por lá já passaram mais de 242 astronautas e turistas espaciais, e é o local de pesquisas que podem nos ajudar a explorar outros mundos ou melhorar as condições de vida na Terra.