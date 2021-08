Ex-BBB Juliette Freire é vacinada nesta terça-feira: “Chegou o meu momento”

Juliette Freire foi vacinada nesta terça-feira (3). A maquiadora compartilhou o momento nas suas redes sociais. No vídeo, uma pessoa pergunta: “Está ansiosa?” E ela responde: “Sim! Depois de tanto desespero, tanta tristeza….”

A campeã do BBB21 também publicou uma foto. “Obrigada, meu Deus! De tudo que vivi no BBB, ler o anúncio da chegada da vacina foi um dos sentidos mais fortes. No dia que saí, soube que mainha estava vacinada e meu coração aliviou. Hoje chegou o meu momento e eu só consigo agradecer pela vida dos meus e lembrar de todos que não conseguiram sobreviver. Eu vim da escola pública, da Universidade Pública, e honro a saúde pública e o SUS. Obrigadaaa aos profissionais da linha de frente que, nesse momento, vejo em Jaqueline, profissional de saúde que aplicou a vacina em mim. Vacinem-se e continuem se cuidando.”

A vacinação de Juliette acontece um dia depois de Sarah Andrade dizer que estava “sem tempo” para ser imunizada. A ex-BBB, inclusive, se explicou após a polêmica fala em uma live: “Ontem dormi com uma enxurrada de Instagram postando um vídeo com um recorte da minha live, mostrando que eu não priorizei a vacina por falta de tempo, como se eu, realmente, não me importasse. Gente, eu mudei essa semana, meu apartamento, inclusive, não tem nada. Só Deus sabe como estão sendo esses últimos dias, está bem complicado tudo por aqui, estou correndo atrás de tudo. Eu moro em São Paulo, não tinha comprovante de residência que o pessoal está pedindo para vacinar. Quando deu minha idade, que foi no final de semana, contei até numa live que não tive tempo. Se eu tivesse pegado o comprovante de alguém, seria fraude”

Nos comentários, internautas dispararam: “Parabéns!!! Sua preocupação social justifica tantos seguidores!! Vc é um exemplo!!”, disse uma. “Você é o nosso orgulho, você é merecedora de tudo que vem colhendo por ser essa pessoa maravilhosa que é, te amamos estaremos sempre aqui do seu lado e vibrando com suas conquistas”, falou outra. “Eu estava aguardando ansiosamente por esse registro… Feliz por você e por todas as vidas que serão preservadas graças à vacina. Viva a ciência! Viva o SUS!”, continuou mais uma.

A cantora Gaby Amarantos completou: “É só pensar no outro”. Gabi Martins também fez questão de escrever na foto: “Rainha.”