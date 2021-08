Ex-participante de reality da Globo revela seus segredos especiais de receitas ‘bem acreanas’ e bomba; veja tudo!

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Com mais de 29 mil seguidores, o ex-participante do reality da Globo Mestre do Sabor, Diogo Sabião, revelou dicas e segredos especiais em três pratos regionais.

Com milhares de curtidas no Instagram, Diogo nomeou o post de “3 pratos do Norte, que você precisa experimentar”, o rondoniense mostra os típicos pratos: Pato no Tucupi: Feito com tucupi, pato e jambu, Costela de Tambaqui e o famoso Tacacá.

Acompanha o post na íntegra: