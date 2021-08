Exclusivo: Roberto Duarte revela ao ContilNet interesse em vaga de deputado federal em 2022

O emedebista Roberto Duarte disse em entrevista exclusiva ao ContilNet, nesta sexta-feira (27), que tem interesse em ser pré-candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022.

Duarte está em seu terceiro ano de mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), fazendo parte do grupo dos independentes, mesmo integrando o partido que está na base de apoio do governador Gladson Cameli na Casa do Povo.

O deputado afirmou que seu interesse por uma vaga na Câmara Federal é real e que tem encontrado apoio por parte da população, especialmente nas agendas que tem cumprido no interior do Estado.

“É real o meu interesse pela vaga de deputado federal e estou aguardando apenas uma organização da legislação e do partido para colocar minha pré-candidatura à disposição”, disse à nossa reportagem.

“Tenho encontrado na população que visito nas agendas, principalmente no interior do Acre, um apoio considerável ao meu trabalho, à política que venho exercendo e aos interesses que tenho de lutar ainda mais pelo bem estar de todos”, concluiu.