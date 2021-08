Exclusivo: Vereador de Sena abre o jogo, expõe prints e revela tudo sobre confusão generalizada

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Após novas imagens viralizarem nas redes sociais de uma mega confusão no Bar do Nunes, em Sena Madureira, envolvendo o vereador Elvis Dany (Democratas), este colunista entrou em contato com Elvis para esclarecer mais detalhes sobre o ocorrido.

Novos vídeos e comentários na rede social do vereador mostram que a confusão aconteceu por uma ‘crise de ciúmes’ no local.

De acordo com o Elvis, ele chegou no local para confraternizar com amigos e na sua ida ao banheiro um amigo convidou ele para participar de uma ‘selfie’, no qual uma moça também participaria.

Educadamente, Elvis aceitou o convite e participou da fotografia, logo após se dirigiu para sua mesa onde estava com amigos, e minutos depois foi surpreendido com a agressão.

O vereador relatou que ficou surpreso com o ataque do namorado da moça, pois não tem vínculo com ele e nem com a namorada.

Elvis ainda comentou que na hora não consegui entender o motivo da confusão. Chegou a deduzir que pode ria ser algum ato a sua bandeira partidária, mais logo descartou após os comentários. “Ficamos procurando explicações para saber o motivo da briga e não achamos. Depois ele mandou uma mensagem no direct do meu Instagram pedindo desculpa e dizendo que estava bêbado e criou uma cena de ciúmes na cabeça dele”, comentou.

Questionado sobre as medidas judiciais contra o agressor, o vereador disse que pretende mantê-las para que outras pessoas possam refletirem sobre esse tipo de atitude violenta.

“Para preservar a minha segurança e integridade, e também a dele, para que ele não venha cometer de novo esse mesmo ato, ele me agrediu e eu não revidei, mais não é tida pessoa que tem esse comportamento né, até pra segurança dele é importante que ele seja punido pra que ele não venha cometer de novo esse ato”, disse.

