Fátima Bernardes volta das férias e fala do período ‘detox virtual’

Fátima Bernardes voltou nesta terça, 3/8, ao comando do Encontro. A apresentadora, que tirou pouco mais de 15 dias de férias, comentou sobre os momentos de folga ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, no Jalapão, no Tocantins.

“Eu não conhecia a região, foi uma experiência linda, com muitas caminhadas, além de ter sido uma desintoxicação, fiquei cinco dias sem conexão nenhuma, sem sinal de internet. Só senti ter perdido a abertura das Olimpíadas.”

A apresentadora registrou um pouquinho das férias nas redes sociais.