Filho é preso após aplicar golpe na própria mãe e roubar R$ 200 mil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na sexta-feira (20/8), um homem condenado por aplicar um golpe de mais de R$ 200 mil contra a mãe dele, com a ajuda de sua esposa. O casal já havia sido condenado pela Justiça a sete anos de prisão, cada um, por crimes com base no Estatuto do Idoso.

Os dois foram presos por uma equipe da Delegacia de Polícia Interestadual – Divisão de Capturas (DC-Polinter). Segundo as investigações, o filho, que não convivia com a mãe, se aproximou dela para se apropriar de rendimentos. A idosa enfrentava problemas de saúde.