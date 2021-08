FOTO: Após mãe e filha de 9 anos agredidas e abusadas no Horto, populares pedem segurança: “Nos ajude”

Após a repercussão do caso envolvendo uma mãe e uma criança de 9 anos que foram agredidas e abusadas no Horto Florestal no último dia 06 de agosto, em Rio Branco, populares reafirmaram, através de informações repassadas ao ContilNet, que falta policiamento no local.

Uma pessoa que preferiu não se identificar contou que o Horto Florestal está cada vez mais inseguro, e que o medo constante está afastando a população de frequentar o espaço. “Nos ajude a pedir por policiamento 24 horas no Horto, (lá) está muito perigoso. O povo tem direito à segurança ou será que vamos ter que fazer um manifesto?”, complementou. “Monitorados saindo […] é uma verdadeira zona! Dei de cara com dois”.

O local é conhecido por ser frequentado por pessoas que gostam de realizar atividades físicas. Além disto, o Horto Florestal, que reabriu no dia 21 de maio após quatro meses fechado em decorrência do aumento de casos de Covid no final de 2020, também é um espaço onde a população costuma fazer piqueniques e outros tipos de lazer.