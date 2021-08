Entrevista exclusiva: Gladson diz que incomoda Jorge Viana e que Petecão se acha muito inteligente

Os jornalistas Everton e Nany Damasceno entrevistaram nessa semana, na sede do ContilNet, o governador Gladson Cameli (Progressista).

O chefe do executivo acreano foi convidado para bater um papo sobre assuntos polêmicos envolvendo sua gestão, como o cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil. Na ocasião, ele destacou que a possível contratação esbarra em impedimentos jurídicos.

Gladson se apresenta como interessado na disputa pela reeleição em 2022. “Eu sempre quis ser governador do meu Estado, e agora não é diferente”, comentou.

Cameli fez uma breve retrospectiva dos quase 3 anos de mandato e uma avaliação do seu trabalho no combate ao coronavírus. “Sinto que está sendo muito positivo o trabalho que estamos realizando em todos esses anos, principalmente no combate ao vírus. Enfrentamos dias difíceis, mas estamos esvaziando de forma muito positiva os leitos de UTI, diminuindo o número de casos e mortes”, continuou.

O governador aproveitou a ocasião para responder as críticas dirigidas a ele por políticos de oposição no Acre, como Roberto Duarte (MDB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Sérgio Petecão (PSD) e Jorge Viana (PT) – os dois últimos como possíveis adversários no próximo pleito. O atual prefeito de Sena Madureira, com quem Gladson teve algumas desavenças, também foi citado.

A relação tensa entre ele e o seu vice-governador, Wherles Rocha, além da escolha do provável nome para compor a chapa de 2022, também foram focos da entrevista.

Cameli disse que a candidata ao senado que vai receber seu apoio – no cenário em que se apresentam algumas figuras como Mailza Gomes, Marcia Bittar e Jéssica Sales – será anunciada nos próximos meses.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA:

