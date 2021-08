Governador vai ao Icuriã e anuncia R$ 6,2 milhões em investimentos para a zona rural de Assis Brasil

Os moradores da região do Icuriã, em Assis Brasil, viveram um dia memorável nesta segunda-feira, 2. Na comunidade Divisão, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a manutenção de 36 quilômetros de ramal, que também contempla a construção de bueiros e pontes. Na mesma solenidade houve ainda a formalização da Operação Apoio e a entrega de máquinas pesadas para a recuperação das demais estradas vicinais do município. Juntos, os investimentos somam R$ 6,2 milhões.

Somente nas benfeitorias realizadas no ramal, o governo disponibilizará R$ 4,5 milhões. Os recursos são provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II). A obra será executada pela Secretaria de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi).

A administração de Gladson Cameli tem honrado a população da zona rural com diversos investimentos para assegurar a trafegabilidade dos ramais e dar as condições necessárias ao escoamento da produção. As melhorias também garantem o acesso da população a serviços essenciais, como saúde, educação e segurança pública.

Em seu discurso, o governador reafirmou o seu compromisso de trabalhar, incansavelmente, pelos acreanos. Segundo Cameli, a população da zona rural merece atenção especial por sua determinação e relevante contribuição com o desenvolvimento do estado.

“Não existe dia ruim para quem quer trabalhar. Teremos muitos recursos disponíveis para os nossos ramais e vamos preparar o nosso estado para as nossas crianças, que merecem um futuro com mais oportunidades. A população da zona rural tem a minha admiração e podem contar sempre comigo”, declarou Gladson.

O titular da Semapi, Israel Milani, destacou a relevância dos serviços que serão realizados no ramal em prol dos moradores do Icuriã. “Essa obra é mais um compromisso firmado pelo governo e que está sendo cumprido. Estamos trazendo dignidade e o direito de ir e vir dessas pessoas, valorizando a floresta e a população que nela vive, sempre priorizando a sustentabilidade”, afirmou o secretário.

Gestão de Gladson Cameli garante maior investimento público já realizado no Icuriã em mais de 30 anos

O reconhecimento foi feito pelo presidente da Associação dos Moradores e Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Assis Brasil (Amopreab), José Rodrigues de Araújo. “Este é o maior investimento que estamos tendo no ramal do Icuriã desde a criação da nossa reserva, em 1990. Após a abertura do ramal, não tivemos nenhum investimento deste tamanho”, explicou.

Localizada na Reserva Extrativista Chico Mendes, a comunidade do Icuriã é habitada por cerca de duas mil pessoas, o que representa cerca de 30% da população de Assis Brasil. Além da pecuária e criação de pequenos animais, o polo agroflorestal é responsável pela produção anual de 20 toneladas de borracha e 42 toneladas de castanha.

O investimento também beneficiará aldeias indígenas da Reserva Mamoadate. Conforme Edipaulo Manchineri, com o ramal em boas condições será possível incrementar a renda com a vendas de produtos na cidade. “Essa manutenção é como se fosse uma ponte para nós. A estrada nos ajudará a vender nossa farinha, arroz e feijão e também facilitará a compra dos produtos que precisamos sem depender do rio”, argumentou.

Com a trafegabilidade garantia de inverno a verão, Rosimar da Silva Bastos está animado com a recuperação do ramal. A partir de agora, ele não terá mais prejuízos causado pela falta de acesso, principalmente durante o período das chuvas. “Trabalho com pecuária e já as contas de quantas vezes fui prejudicado por causa dos atoleiros. Já fiquei uma semana sem poder sair da minha propriedade para a cidade e isso atrapalha muito. Com esse trabalho que será feito, a gente sabe que isso não vai mais acontecer”, expôs.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, frisou que o investimento representa um marco para a comunidade agroextrativista do Icuriã. “Estamos vivendo um momento histórico em Assis Brasil. Essa era a principal reivindicação dos moradores dos moradores da reserva e da população indígena. A partir de hoje, esse sonho começa a se tornar realidade e, além disso, tem um simbolismo muito grande para essas pessoas que vivem aqui”, disse.

Operação Apoio em Assis Brasil

Em mais uma demonstração de compromisso com a população acreana, o governo segue firmando parcerias com as prefeituras municipais. Em Assis Brasil, por meio da Operação Apoio, o Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) fez a entrega de três máquinas pesadas para a manutenção de ramais e limpeza de vias urbanas. Além da contrapartida do Estado, o investimento na ordem de R$ 1,6 milhão conta com emendas parlamentares dos deputados estaduais Wagner Felipe e Daniel Santana.

“Estamos entregando um caminhão basculante, uma pá carregadeira e uma retroescavadeira. Esse maquinário ficará aqui na regional do Alto Acre e será utilizado por meio de administração compartilhada com as prefeituras. Em Assis Brasil, o município fará a contratação dos operadores e a emenda do deputado Wagner Felipe será usada para adquirir o combustível”, esclareceu o presidente do Deracre, Petrônio Antunes.

Em sua fala, o deputado Wagner Felipe expressou sua satisfação em poder contribuir com a execução destes serviços públicos em Assis Brasil. “O nosso mandato tem que ser utilizado para alcançar aqueles que mais precisam e é isso que estamos fazendo com a destinação dessa emenda parlamentar. Tenho certeza que estes recursos serão bem utilizados para a manutenção dos ramais da região”, pontuou.

O evento contou ainda com a presença do controlador-geral do Estado, Luís Almir Soares; do presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, Francisco Thun; do deputado estadual Antônio Pedro; e dos moradores do Icuriã.