Homem é morto a pauladas após confusão em bar por causa de mulher

O crime com requintes de crueldade aconteceu nesta sexta-feira (20) na Rua Rio Candeias, comunidade Vila Nova Samuel, no município de Candeias do Jamari, em Rondônia.

Valderson Bezerra de Carvalho, 28, foi morto com pauladas na cabeça. Segundo apurou a polícia, a vítima foi executada após uma briga em um bar por causa de mulher.

Ele estaria na companhia de uma garota, o ex-marido dela não teria gostado e houve intensa discussão.

Depois da confusão, Valderson acabou sendo morto a pauladas pelo acusado e os comparsas dele.

O homem ficou caído ao chão com o rosto desfigurado. A Polícia Militar foi chamada junto com o rabecão e a Perícia Criminal.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e agentes da Polícia Civil seguem nas investigações do crime.