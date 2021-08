Hospital do Câncer no AC recebe doação de cabelos para produzir perucas e ofertar a pacientes em tratamento

O Hospital do Câncer no Acre (Unacon) está com uma campanha de doação de cabelo para produção de perucas há alguns anos.

O trabalho tem o objetivo de fortalecer a autoestima das pessoas que perderam os cabelos por conta da doença e do tratamento.

O setor administrativo da unidade de saúde recebe as doações no local e envia os cabelos para Santa Catarina, onde uma ONG faz a confecção das perucas e devolve para o Acre.

Atualmente, não há fila de espera para receber as perucas. As doações são gratuitas.

“Para muitas pacientes, o que mais incomoda no processo é a queda dos cabelos. Nesse sentido, fazemos o possível para ajudar essas pessoas”, disse Cristielle Haerdrich, enfermeira do Unacon.

Os cabelos doados devem ter, no mínimo, 30 cm. Qualquer pessoa pode procurar o Unacon em Rio Branco, nas imediações da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), e fazer a doação.