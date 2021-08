Irmã de acreano que teve olho atingido com chave de fenda publica carta a agressor e movimenta web

Mayara Lima, irmã do artista acreano Pedro Lucas, de 19 anos, que foi agredido com uma chave de fenda no olho esquerdo durante uma briga em um bar de Rio Branco, usou as suas redes sociais para publicar uma carta que escreveu ao agressor.

A psicóloga emocionou diversos internautas com a mensagem deixada ao comerciante Rui Barros Vieira, denunciado ainda nesta semana pelo Ministério Público do Acre (MPAC).

Lima impressionou os internautas quando preferiu destinar sua mensagem ao “Rui humano, que já deve ter feito muitas coisas boas, que tem sentimentos”.

“Preciso te dizer que desde o dia 28 de maio, dia em que você feriu e furtou a visão esquerda do Pedro Lucas, você também feriu a todos nós”, escreveu.

Pedro Lucas teve que viajar para São Paulo e realizar algumas consultas e exames, como forma de lutar para não perder para sempre sua visão. A família fez uma vakinha na internet para custear o tratamento.

Confira a carta na íntegra: