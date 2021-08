Lília Cabral chora ao vivo no ‘Encontro’ após morte de Tarcísio Meira: “Pensando na Glória”

Na manhã desta quinta-feira (12), Lília Cabral foi uma das convidadas do ‘Encontro’, de Fátima Bernardes na Globo. Na ocasião a famosa foi convidada para falar sobre sua carreira e planos futuros, mas não esperava ser surpreendida com a morte de um grande amigo.

Ao ser notificada sobre a morte de Tarcísio Meira, a atriz desabou em lágrimas, já que não entrou no ar estando preparada com o luto. Em suma, ela deixou claro que também está bastante preocupara com Glória Menezes, que também contraiu a covid-19 e ainda está no hospital. “Estou pensando na Glória”, se emocionou ela, que chegou a chorar ao vivo na Globo.

“Quando tem um tempo de vida grande, vai ter um momento que ela vai findar. Mas quando isso acontece, é difícil acreditar. Porque grandes atores dentro dessa história da televisão que você pensa que é eterno. É muito difícil. Não é aceitar. É receber uma notícia que dói”, desabafou Lília Cabral.

Tarcísio Meira foi um dos grandes galãs da dramaturgia e protagonizou Irmãos Coragem (1970), Cavalo de Aço (1973), Escalada (1975), Espelho Mágico (1977), Roda de Fogo (1986), Torre de Babel (1998), O Beijo do Vampiro (2002), entre tantas outras produções.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!