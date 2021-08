Marketing, comércio e mais: confira as vagas disponíveis para Rio Branco nesta sexta

O ContilNet separou nesta sexta-feira (27), três vagas disponibilizadas no site LinkedIn para diversas áreas e em diversas empresas em Rio Branco. As oportunidades são para auxiliar de marketing, gente e planejamento/performance [analista] e representante comercial de vendas.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com.br. Depois de feita a atualização da conta, basta colocar Rio Branco – AC na barra de localização, selecionar a vaga pretendida e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades descritas para cada atribuição, conforme consta no site:

– Auxiliar de Marketing na “Ambev”: Zelar pelos materiais de merchandising, buscando sempre disponibilizar e atender a necessidade do mercado, vendas e trade, orientar e utilizar corretamente as marcas no mercado, acompanhar o trabalho dos vendedores nos pontos de venda, visando auxiliar a exposição / merchandising dos produtos, também colocando material de merchandising nos pontos de venda, dentre outros. O candidato deve ter ensino médio completo e CNH AB definitiva;

– Gente e Planejamento/Performance na “Ambev”: Participar das reuniões de planejamento, realizar o processo de desdobramento de metas, emitir e analisar os relatórios de acompanhamento dos indicadores, dentre outros. É preciso ter ensino superior completo e pacote Office e Excel avançado;

– Representante comercial de vendas na “Groosl”: Segmento de varejo, necessário ter experiência com atendimento em lojas de material de construção, home centers, grandes revendas e distribuidores, experiência com produtos da linha de adesivos (colas de madeira, selantes e adesivos de montagem), e ter CNPJ e CORE ativo.