Momento difícil”, diz Maria Lina sobre término com Whindersson Nunes

Após ter anunciado o fim do noivado com Whindersson Nunes, através de texto no Instagram, Maria Lina Deggan se pronunciou na internet, através dos stories, para agradecer o apoio dos fãs e falar sobre o momento que está vivendo.

Em uma sequência de vídeos curtos, ela começou:

“Obrigada por tanto carinho que vocês me dão, como sempre. Obrigada por me mandarem mensagens bonitas. Recebi até mensagens de pessoas cantando músicas lindas de Deus. Eu não tenho palavras, muito obrigada mesmo”.