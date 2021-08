Moradores encontram corpo de cabeleireira carbonizado em Rio Branco após dias desaparecida

A cabeleireira identificada como Francinete Silva, de 32 anos, foi encontrada com o corpo carbonizada no final da manhã desta quinta-feira (26), próximo a ponte do Riozinho, na Vila do V, no município de Porto Acre no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, Francinete estava na sua própria residência localizada na rua Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco, quando recebeu uma ligação na terça-feira (24) de uma suposta “cliente” para “fazer cabelo”, e foi com a própria motocicleta até a casa dessa mulher e não retornou para casa.

Ao saber do desaparecimento, a família procurou uma delegacia e registrou o boletim de ocorrência e fez campanha nas redes sociais para tentar encontrá-la.

Na manhã desta quinta-feira (26), populares passavam pelo ramal e encontraram, nas proximidades da ponte do Riozinho, na Vila do V, o corpo de Francinete carbonizado. A moto da vítima ainda não foi encontrada.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime é desconhecida pela polícia.

A área onde o crime aconteceu foi isolada para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil.