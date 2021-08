Mulher de 68 anos está grávida de 3 meses e pai do bebê é 30 anos mais jovem

A atriz e dançarina mexicana Lilia Mendiola de Chi jogou uma ‘bomba’ em seus seguidores recentemente. Acontece que a ex-vedete anunciou estar grávida, deixando muitos dos seus fãs surpresos com a revelação.

Lilia, que é mais conhecida como Lyn May, tem 68 anos de idade, o que torna ainda mais surpreendente o fato de estar grávida. O pai do bebê é 30 anos mais jovem que Lyn e frequentemente aparece ao seu lado em fotografias nas redes sociais.

A gestação, que está em seu terceiro mês, de acordo com uma publicação de Lyn, foi anunciada no último domingo (08/08), Dia dos Pais, no Instagram oficial da cantora, onde conta com mais de 190 mil seguidores.

Lyn se mostrou animada com a nova fase de sua vida: “Estou muito feliz em anunciar que tenho 3 meses de surpresas e @markosd1official. Ele está muito feliz que será papai“, escreveu a artista, que foi casada com Antonio Chi Su entre os anos de 1989 e 2008.