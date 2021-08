Mulher é suspeita de matar filho de 19 anos após discussão por causa de narguilé

Uma mulher de 37 anos é suspeita de ter matado o filho de 19 na madrugada deste domingo (22) após uma discussão por causa de um narguilé. O caso aconteceu na Rua Iderval José em Cacoal.

Segundo o boletim de ocorrência, a esposa da vítima contou que estava com o jovem na casa da sogra quando mãe e filho começaram uma discussão por causa de um narguilé. Ambos teriam entrado na casa e a mulher se armado com várias facas dizendo que ia matar o filho.

Um homem que estava no local, amigo da dona da casa, tirou as facas das mãos da suspeita e jogou no quintal. No entanto, a mulher se armou novamente e desferiu golpes no filho.

A esposa da vítima ainda contou que tentou tirar a faca da mão da sogra, mas que levou um soco na boca, e o amigo da mulher pegou o objeto de volta. A mãe da vítima e o amigo fugiram do local do crime em uma motocicleta.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o óbito do jovem foi constatado. A polícia realiza buscas para tentar encontrar a suspeita.