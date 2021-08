Mulher fica com faca cravada nas costas após briga com ex-namorado em conveniência

Um homem, de 45 anos, é o principal suspeito de ter esfaqueado duas mulheres, de 21 e 45 anos, em uma conveniência, em Ponta Porã (MS), ao sul do estado. Segundo o boletim da ocorrência, o suposto autor deixou a arma utilizada no crime cravada nas costas de uma das vítimas, a mais velha, que disse ter sido ex-namorada do homem.

Conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas que estavam no local, as três pessoas estavam na conveniência em mesas distintas. Em um determinado momento, o ex-casal teria iniciado uma discussão e o homem partido em direção das mulheres com a faca empunhada nas mãos.

A mulher, de 21 anos, foi agredida pelos golpes de faca entre a orelha e maxilar e a suposta ex do homem, de 45 anos, foi ferida com duas facadas nas costas, tendo a arma branca cravada nas costas por cerca 15 centímetros, segundo o BO.

Depois de agredir as mulheres, o homem fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ponta Porã, local em que a guarnição as encontrou. As duas estão em quadro estável, segundo a PM.

Após ter ido ao hospital, a polícia se deslocou ao local do fato. Lá, conversou com uma testemunha que disse que as vítimas teriam chegado primeiro a conveniência e que ao verem o homem, passaram a provocá-lo e o suposto autor teria partido para cima das mulheres com a arma branca.

O caso foi registrado e segue sendo investigado como lesão corporal e tentativa de feminicídio. A faca utilizada no crime foi enviada à Polícia Civil.