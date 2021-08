OnlyFans volta atrás e libera conteúdos sexualmente explícitos na plataforma

A p*taria venceu! Isso é o que os internautas disseram nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (25) após o OnlyFans voltar atrás na decisão de proibir os conteúdos sexualmente explícitos da plataforma, como foi anunciado pela empresa na semana passada.

A medida havia sido divulgada na última quinta-feira (19) e passaria a valer em 1º de outubro. Na ocasião, a plataforma determinava que os usuários ainda poderiam postar nudes se as imagens estivessem de acordo com as políticas da empresa, mas nada de conteúdos sexualmente explícitos.