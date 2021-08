Pedro Longo participa de solenidade que marca início da revitalização da Emater no Acre

O deputado Pedro Longo participou nesta quinta-feira (26) da cerimônia de entrega pelo Governo do Estado de 47 novas motocicletas que serão usadas pelos servidores da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater/AC).

O evento aconteceu na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa) e contou com a presença do governador Gladson Cameli e do presidente da Emater, Rynaldo Lucio dos Santos, além de outras autoridades e parlamentares.

“Uma ação que faz parte do projeto de reestruturar a Emater, fortalecendo a infraestrutura de transporte de técnicos de campo, a fim de intensificar a prestação de serviços de assistência técnica rural por meio de atividades individuais e coletivas oferecidas aos produtores rurais’, destacou o líder do governo.

O investimento é fruto de emendas parlamentares dos senadores Marcio Bittar e Mailza Gomes, no valor total de R$ 518.700, em parceria com o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte.

Na ocasião, Longo parabenizou Cameli pela assistência dada ao segmento que ajuda na transformação do Estado e ao presidente Rynaldo pela forma como vem conduzindo a Emater.

“Parabéns ao governador Gladson Cameli e ao presidente da Emater Rynaldo Lucio dos Santos pela forma como estão apoiando a assistência e extensão rural, o que vai beneficiar nossa agricultura familiar e o agronegócio como um todo, além de aquecer nossa economia”, finalizou.