Receita Federal abre consulta para o 4º lote do Imposto de Renda; são 7 mil contribuintes no Acre

Para os contribuintes do Acre, a Receita Federal informa que a partir da manhã desta terça-feira (24), está disponível para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2021. O valor total de R$11.854.892,11 será distribuído entre 7.887 contribuintes no Estado.

No Brasil, o valor de R$5,1 bilhões serão divididos para 3.819.743 contribuintes, dentro desse valor, R$273.252.487,49 é referente ao contribuintes que têm prioridade legal, que são os com idade igual ou superior a 60 anos, com prioridade especial aos maiores de 80 anos, os portadores de deficiência física ou mental, dentre outros.

Foram contemplados ainda 3.710.930 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração do Imposto de Renda até dia 16 de agosto de 2021. O lote abrange também restituições residuais dos exercícios anteriores.

Para mais informações sobre a consulta do quarto lote, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal, no site do Governo Federal, clicando em “Meu Imposto de Renda” e em “Consultar Restituição”. Os dados necessários são o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento.